Place au cinéma : “Philadelphia” à revoir vendredi vendredi 2 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 2 décembre 2022 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui proposera cette semaine le film “Philadelphia”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir “Philadelphia” avec Tom Hanks et Denzel Washington dans les rôles principaux.



L'histoire en quelques lignes...

Andrew Beckett est un brillant avocat homosexuel. Son début de carrière dans le cabinet de Charles Wheeler et associés, un des plus grands cabinets d'avocats de Philadelphie, est prometteur. Il est adulé par son milieu et rien ne semble pouvoir ralentir son ascension.

Mais un jour, il est licencié pour faute professionnelle. Convaincu qu'il a été chassé parce qu'il a le sida, Andrew décide d'attaquer le cabinet pour licenciement abusif. Aucun avocat ne souhaitant se saisir du dossier, il se résigne à assurer sa propre défense.

Jusqu'au jour où il rencontre son confrère Joe Miller, avocat noir très ambitieux et homophobe qui, dans un premier temps, refuse de le défendre puis accepte afin de rétablir la justice que bafoue le cabinet Wheeler.