Inédit - “Le prince oublié” avec Omar Sy dimanche 18 décembre 2022 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 18 décembre 2022 à 21:10, TF1 diffusera “Le prince oublié”, un film inédit en clair à la télévision, réalisé en 2020 par Michel Hazanavicius.

L'histoire en quelques lignes...

Comme tous les soirs, Djibi, papa célibataire, invente une histoire pour endormir Sofia, sa fille de huit ans. Cette dernière, en plein rêve, se voit en princesse d'un monde enchanté aux côtés de son prince dont l'ennemi juré est Pritprout. Le prince n’est autre que son père.

Trois ans plus tard, elle a grandi et est entrée au collège. Elle n’a désormais plus besoin des histoires de son père et s’éloigne de lui. Toute son attention est désormais centrée sur son « nouveau prince », Max. Djibi va tenter de redevenir le héros de sa fille. Il va, pour cela, pouvoir compter sur l'aide de sa nouvelle voisine, Clotilde.

Dans le monde imaginaire, le prince va devoir faire face à son aventure la plus épique afin de garder sa place dans l’histoire.

Avec : Omar Sy (Djibi), François Damiens (Pritprout), Bérénice Bejo (Clotilde), Gaye Sarah (Sofia, 12 ans).