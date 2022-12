“Gaston Lagaffe” à revoir sur TF1 jeudi 22 décembre 2022 (vidéo)

À voir ou à revoir sur TF1 jeudi 22 décembre à 21:10, le film “Gaston Lagaffe” avec Pierre-François Martin-Laval, Théo Fernandez , Arnaud Ducret et Jérôme Commandeur sera diffusé sur TF1 jeudi 13 août à 21:05.

L'histoire en quelques lignes...

Prunelle rentre de congé et retrouve l'entreprise Au peticoin, une start-up, qu'il dirige en l'absence du patron. L'entreprise est spécialisée dans la reconversion créative d'objets présentant des défauts de fabrication.

Un nouveau stagiaire, Gaston, accumule les gaffes. Paresseux, il est aussi très créatif pour aider ses collègues, mais ses inventions et ses fantaisies se terminent souvent en catastrophes. En particulier, il cause sans le vouloir à plusieurs reprises l'échec des négociations avec monsieur De Mesmaeker. Celui-ci voudrait racheter cette entreprise prometteuse pour une très forte somme, ce qui permettrait à chaque employé d'empocher un dividende confortable.

Prunelle n'ose toutefois pas renvoyer Gaston, car un quiproquo l'a amené à croire qu'il est le fils du patron, qui a été embauché de manière anonyme par son père qui veut le faire commencer au bas de l'échelle. Mais en réalité, le fils du patron, jeune homme ambitieux, n'est pas Gaston mais l'homme de ménage.

L'entreprise va de plus en plus mal et Prunelle augmente les cadences, alors que les difficultés viennent de décisions qu'il prend trop à la légère, distrait par les multiples gaffes de Gaston.