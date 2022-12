La trilogie des “Fantômas” à revoir sur France 2 dès ce mardi 27 décembre 2022

Dès ce mardi 27 décembre 2022, France 2 vous propose de voir ou de revoir la trilogie des films “Fantômas” avec Louis de Funès, Jean Marais et Mylène Mylène Demongeot.

Mardi 27 décembre 2022 à 13:50 Fantômas

Le mystérieux Fantômas terrorise la France entière. Le commissaire Juve, aidé par le journaliste Fandor et une ravissante photographe, décide de mettre fin aux activités du malfaiteur. Mais Fantômas contre-attaque. Bafoués, ridiculisés, kidnappés, les trois justiciers vont vivre des aventures terrifiantes où l'humour des situations complexes feront passer du suspense à la pure comédie.

Mercredi 28 décembre 2022 à 13:45 Fantômas se déchaîne

Le commissaire Juve est décoré pour avoir triomphé du monstre maléfique. Mais au même moment, Fantômas enlève le professeur Lefèvre au cours de son voyage à Rome. Juve met en place son dispositif de surveillance. Et les aventures recommencent avec ses poursuites infernales, quiproquos et enlèvements. D'un congrès de savants au cratère d'un volcan, Juve, Fandor et Hélène poursuivent inlassablement un Fantômas débordant de génie.

Jeudi 29 décembre 2022 à 13:45 Fantômas contre Scotland Yard

Arrivé au sommet de sa puissance, Fantômas met au point un impôt sur le droit de vivre des riches. Ses contribuables se groupent alors dans un château écossais pour lui tendre un piège. Mais Fantômas, tantôt gangster, tantôt Lord, change d'apparence à un tel rythme que le commissaire Juve, Fandor et Hélène ne savent plus qui est qui. Les pendus se dépendent, les morts ressuscitent, les faux fantômes disparaissent mais ici la fantaisie l'emporte sur le fantastique.