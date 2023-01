Place au cinéma : “Riens du tout” sur France 5 vendredi 6 janvier 2023 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous vendredi 6 janvier 2023 à 21:00 sur France 5 pour une nouvelle séance dans “Place au cinéma” qui propose cette semaine le film “Riens du tout”.

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film “Riens du tout” réalisé par Cédric Klapisch en 1992.



L'histoire en quelques lignes...

Pour n'avoir pas su évoluer, « Les Grandes Galeries », grand magasin centenaire, est en 1991 au bord de la faillite.

Lepetit, le nouveau directeur, dispose d'un an pour redresser la barre, faute de quoi l'établissement sera fermé et son personnel licencié. Il décide d'appliquer de nouvelles méthodes de management par la communication destinées à remobiliser les employés et à leur faire retrouver l'envie du travail de groupe. Au programme : saut à l'élastique et bivouac pour les cadres, travail en groupe, expression corporelle, formation d'une chorale et participation au marathon de Paris…

Peu à peu, Lepetit parvient à remobiliser le personnel et à attirer la clientèle : les résultats s'améliorent, la société fait des bénéfices.

Lepetit découvre que les actionnaires n'avaient jamais eu l'intention de donner leur chance aux salariés : le but était d'augmenter le chiffre d'affaires afin de pouvoir revendre le plus cher possible les bâtiments, destinés à devenir un palace. Tout le travail et les efforts du directeur pour restaurer l'esprit d'équipe et renouer avec les bénéfices n'auront servi qu'à augmenter le prix de vente des actions. Les actionnaires ont berné tout le monde depuis le début, à commencer par Lepetit.

Avec : Fabrice Luchini, Daniel Berlioux, Marc Berman...