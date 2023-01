Inédit : le film "Glass" diffusé sur M6 jeudi 12 janvier 2023 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Glass" avec James Mc Avoy, Bruce Willis et Samuel L. Jackson sera diffusé sur M6 jeudi 12 janvier 2023 à 21:10.

Le réalisateur du film, M. Night Shyamalan, réunit les intrigues de deux blockbusters mondiaux – « Incassable » et « Split » – dans un nouveau thriller explosif sur fond de comics ! David Dunn (Bruce Willis) traque La Bête (James McAvoy) dans une suite de confrontations de plus en plus intenses.

L'histoire en quelques lignes...

Kevin Wendell Crumb, l'homme aux vingt-trois personnalités, auxquelles s'ajoute la personnalité maléfique de la Bête, a tué à deux reprises depuis son émergence devant Casey Cooke. Il retient quatre jeunes filles qu'il séquestre dans une usine abandonnée. David Dunn travaille désormais dans son commerce de dispositifs de sécurité, aidé par son fils Joseph, tout en continuant les opérations coup de poing contre les délinquants, et la rumeur l'appelle le Superviseur. En recherchant la Bête, Dunn réussit à trouver son repaire et à libérer les jeunes filles. Son affrontement avec la Bête tourne court lorsque tous deux sont arrêtés par la police.

Envoyés dans un hôpital psychiatrique, ils sont étudiés par la doctoresse Ellie Staple, qui tente de les soigner de ce qu'elle considère comme un délire et les convaincre qu'ils n'ont pas réellement de pouvoir surhumain. Or Elijah Price, l'homme doté d'une intelligence extrême mais dont les os se brisent très facilement, est également interné dans cet hôpital, cloué à une chaise roulante et apparemment abruti par les médicaments.

La doctoresse Staple réunit les trois hommes dans une pièce et commence à faire douter David et les personnalités de Kevin de la réalité de leurs pouvoirs. Kevin reste toutefois dominé par ses personnalités multiples qui se succèdent les unes aux autres. Il demeure sous le contrôle des infirmiers grâce à un système de lampes à flash qui empêchent ses personnalités maléfiques de prendre le dessus. Casey, qui vit désormais en maison d'accueil depuis qu'elle a dénoncé son oncle pour ses abus, veut aider la Dre Staple. Au cours des retrouvailles, elle fait resurgir brièvement la personnalité de Kevin en posant sa main sur lui et en répétant son nom, avant que Dennis ne revienne.

Avec : James Mc Avoy (Kevin Wendell Crumb), Bruce Willis (David Dunn), Samuel L. Jackson (Elijah Price), Sarah Paulson (Dr Ellie Stapple), Anya Taylor-Joy (Casey Cooke), Spencer Treat Clark (Joseph Dunn), Luke Kirby (Pierce).

En seconde partie de soirée, M6 vous proposera de voir ou de revoir "Incassable".