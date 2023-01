Place au cinéma : "Gorilles dans la brume" sur France 5 vendredi 13 janvier 2023 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 13 janvier 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Gorilles dans la brume".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Gorilles dans la brume" avec Sigourney Weaver.



L'histoire en quelques lignes...

En 1967, une étudiante du Kentucky, Dian Fossey, est engagée par l'anthropologue Louis Leakey pour étudier et recenser des gorilles des montagnes à la frontière du Rwanda et de la République démocratique du Congo.

De plus en plus fascinée par ces animaux, elle décide de se consacrer à temps plein à leur étude et à leur défense et s'installe près de leur habitat avec son fidèle second, Sembagare. Un journaliste de National Geographic, Bob Campbell, est envoyé par son employeur pour la photographier au milieu des gorilles. Le couple tombe bientôt amoureux, mais Dian préfère laisser tomber son histoire d'amour plutôt que de s'éloigner de ses animaux qu'elle chérit de plus en plus.

Préoccupée par le braconnage dont les gorilles sont victimes, elle tente de s'allier avec le gouvernement rwandais pour les protéger mais celui-ci semble plutôt réticent. Le braconnage est en effet le seul moyen de survie de certains Rwandais. Elle rejette cette thèse car elle s'aperçoit qu'à ce rythme les gorilles vont bientôt être en état d'extinction. Elle crée plusieurs patrouilles anti-braconnage et mène une campagne presque violente contre les villageois engagés par des Occidentaux avides de prendre possession de peaux, de mains ou de têtes de gorilles.

Dian Fossey meurt assassinée le 26 décembre 1985 dans des circonstances restées mystérieuses.