Inédit : "Invisible Man" sur TF1 dimanche 22 janvier 2023 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, TF1 diffusera dimanche 22 janvier 2023 à 21:10 le film "Invisible Man" réalisé en 2020 par Leigh Whannell avec Elisabeth Moss.

L'hiistoire en quelques lignes...

Cecilia Kass est piégée dans une relation violente et dominante avec le riche ingénieur en optique et homme d'affaires Adrian Griffin. Une nuit, Cecilia drogue Adrian avec du diazépam et s'échappe de sa maison hautement sécurisée avec l'aide de sa sœur cadette, Emily.

Cecilia se cache dans la maison de son ami le détective James Lanier et de sa fille adolescente, Sydney. Deux semaines après l'évasion de Cecilia, Adrian se suicide et lui laisse 5 millions de dollars. Son frère avocat, Tom, s'occupe des arrangements. Cecilia soupçonne une autre présence dans la maison après plusieurs événements étranges, mais James lui assure qu'elle est juste traumatisée et paranoïaque. Lors d'un entretien d'embauche, elle trouve le contenu de son portfolio de travail supprimé, puis s'évanouit. Le médecin dit que des niveaux élevés de diazépam ont été trouvés dans son système. Dans sa salle de bain, elle trouve la même bouteille de diazépam avec laquelle elle a drogué Adrian, et lâchée lors de son évasion.

Cecilia, accompagnée de James, rencontre Tom. Elle pense qu'Adrian a simulé sa mort et a utilisé son expertise en optique pour devenir invisible afin de la tourmenter, mais cette idée est rejetée. Plus tard, Sydney est frappée par une force invisible tout en réconfortant Cecilia, et elle et James supposent que Cecilia l'a fait et qu'elle devient déséquilibrée. Seule à la maison, Cecilia essaie diverses tactiques pour attraper la silhouette. Après avoir trouvé le téléphone d'Adrian et déposé de la peinture sur la silhouette invisible, une violente lutte s'ensuit avant qu'elle ne s'échappe. Elle se rend chez Adrian pour enquêter sur son laboratoire, où elle trouve un body optique, confirmant ses soupçons. Juste après avoir caché le costume dans le placard de leur ancienne chambre, la silhouette invisible attaque à nouveau, alors elle s'enfuit et contacte Emily. Les deux femmes se rencontrent dans un restaurant, où la silhouette invisible tranche la gorge d'Emily et place le couteau dans la main de Cecilia, l'accusant ainsi du meurtre.

On retrouve dans ce film l'actrice Elisabeth Moss qui a fait de nombreuses apparitions dans les séries à succès New York, section criminelle, Grey's Anatomy, Médium, Ghost Whisperer ou encore dans la série dystopique The Handmaid's Tale : La Servante écarlate où elle incarne le rôle de June Osborne.