Ciné TV : Les films diffusés à la télévision dimanche 5 février 2023

Préparez votre soirée cinéma, voici les films qui seront diffusés à la télévision dimanche 5 février 2023 sur les différentes chaînes nationales et de la TNT.

TF1 21:10 "Ocean's 8"

Voici des années que Debbie Ocean échafaude un plan de grande envergure pour faire le casse de sa vie ! Pour ce faire, elle réunit une équipe féminine de choc pour tenter un incroyable braquage lors du Met Gala à New York. Les expertes veulent mettre la main sur une rivière de diamants que portera l'une des invitées. Parviendront-elles à leurs fins ?

France 2 21:10 "Tomb Raider"

À Londres, sept ans après la disparition de son célèbre père, Lara Croft, 21 ans, refuse de prendre la direction de l'entreprise familiale et gagne sa vie en tant que coursière à vélo.

Mais, un jour, Lara hérite d'un artefact de son père et y trouve la clé pour accéder à une pièce secrète conservant les secrets de ce dernier. Elle découvre une vidéo dans laquelle son père avoue avoir découvert un tombeau où est enterré la reine Himiko sur l'île du Yamatai, au sud du Japon et en plein cœur de la mer du Diable. Sur cette île, une organisation qui se fait appeler la Trinité cherche le tombeau et pourrait donc mettre le monde en danger.

Accompagnée du capitaine Lu Ren, Lara décide de partir enquêter pour empêcher que le tombeau ne soit découvert par la Trinité. Mais l'expédition va vite basculer en tragédie et se transformer en lutte pour survivre.

ARTE 20:50 "Robocop"

Detroit, dans un futur proche. Pour faire face à la criminalité qui gangrène la ville, la mairie a confié à un conglomérat militaro-industriel, l’OCP, la construction d’une nouvelle cité et la gestion de sa police. Pour suppléer aux défaillances des forces de l’ordre, la firme mise sur un robot disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La présentation du prototype ED 209 organisée par Dick Jones, le numéro deux de l’OCP, s’étant soldée par un drame, Bob Morton, un cadre ambitieux, en profite pour promouvoir le projet mené secrètement par son équipe : Robocop, un cyborg mi-homme mi-machine. Laissé pour mort après une interpellation qui a mal tourné, l’agent Alex Murphy est choisi comme cobaye. Doté d’une force redoutable grâce à la cybernétique et à un exosquelette en titane, Murphy reprend du service. Par bribes, il se souvient de son ancienne vie d’époux et de père, mais aussi de ses assassins…

C8 21:10 "Le petit baigneur"

Lors de l'inauguration et de la bénédiction de la vedette rapide L'Increvable, fierté des chantiers Fourchaume, la coque de celle-ci est transpercée par la traditionnelle bouteille de champagne. Hors de lui, le directeur Louis-Philippe Fourchaume (Louis de Funès), fils du fondateur des chantiers, renvoie sur le champ le concepteur du bateau, André Castagnier (Robert Dhéry), avant même que celui-ci ait eu le temps d'apprendre à son patron qu'une autre de ses créations, un petit voilier à la coque révolutionnaire baptisé Petit Baigneur, vient de remporter en Italie les « Régates de Sanremo » et l'« Oscar de la Voile ». Une fois informé et alléché par les perspectives commerciales d'un tel succès, Fourchaume dispose, avec son épouse, d'un dimanche pour tenter de rattraper son erreur et de convaincre Castagnier de travailler de nouveau pour lui. Mais l'inventeur est déjà courtisé par Marcello Cacciapuoti (Franco Fabrizi), un industriel italien qui lui fait un pont d'or et qui est venu également lui rendre visite dans la ferme où André Castagnier habite avec ses frères, Henri, le curé du village (Jacques Legras) et Jean-Baptiste, le gardien du phare (Pierre Tornade) et sa sœur Charlotte (Colette Brosset), mariée au joueur de clairon de la fanfare locale (Michel Galabru)…

W9 21:10 "Les reines du ring"

Dans une ville du Nord, Rose, 30 ans, est embauchée comme caissière dans un supermarché à sa sortie de prison. Mais par-dessus tout, elle souhaite renouer avec son fils Mickaël qu'elle n'a pas vu depuis quelques années et qui la rejette. Découvrant que le jeune garçon se passionne pour le catch, elle décide de monter une équipe avec ses collègues : Colette, une femme mariée et mère de deux enfants ; Jessica, une jeune femme sexy qui enchaîne les conquêtes et Viviane, une bouchère au look gothique. Elles sont entraînées par Richard Cœur de Lion, un vétéran du catch.

TFX 21:05 "Wasabi"

Hubert Fiorentini est un inspecteur de police quadragénaire bourru au caractère bien trempé qui éprouve quelques difficultés dans ses relations avec les femmes. Il n'est jamais parvenu à oublier son amour pour Miko Kobayashi, sa compagne japonaise qui l'a quitté dix-neuf ans plus tôt sans donner d'explications. Ils travaillaient alors à l'ambassade de Tokyo. Un jour, son tempérament violent le conduit à frapper et conduire à l'hôpital, sans le savoir, le fils du préfet. La sanction ne se fait pas attendre et son supérieur lui impose un congé. C'est alors que le policier turbulent apprend qu'il doit se rendre au Japon : Miko est décédée subitement dans d'étranges circonstances et elle l'a désigné comme unique légataire d'un héritage dont le contenu est une énigme.

Gulli 21:05 "Papa ou maman 2"

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

TF1 Séries Films 21:00 "Célibataire, mode d'emploi"

Il y a toutes sortes de manières de vivre en célibataire. Il y a ceux qui s'y prennent bien, ceux qui s'y prennent mal… Et puis, il y a Alice. Robin. Lucy. Meg. Tom. David... À New York, on ne compte plus les âmes en peine à la recherche du partenaire idéal, que ce soit pour une histoire d'amour, un plan drague… ou un mélange des deux ! Entre les flirts par SMS et les aventures d'une nuit, ces réfractaires au mariage ont tous un point commun : le besoin de redécouvrir le sens du mot célibataire dans un monde où l'amour est en constante mutation. Un vent de libertinage souffle de nouveau sur la ville qui ne dort jamais !

6ter 21:05 "Abyss"

Un commando de la Marine américaine débarque à bord de la station de forage sous-marine DeepCore, afin de porter secours à un sous-marin échoué dans les profondeurs. L'équipe de Bud Brigman accueille ces nouveaux arrivants, ainsi que Lindsey, future ex-femme de Bud. Alors que les travaux de récupération commencent autour du submersible naufragé, l'équipage de DeepCore doit faire face à des phénomènes inexpliqués. Et s'ils n'étaient pas seuls, dans les abysses ?