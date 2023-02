Ciné TV : Les films diffusés à la télévision dimanche 12 février 2023

Préparez votre soirée cinéma, voici les films qui seront diffusés à la télévision dimanche 12 février 2023 en prime time sur les différentes chaînes nationales et de la TNT.

21:10 Alibi.com

Greg s'est associé avec son ami Augustin pour créer une entreprise particulière. Envie de cacher la vérité à son ou sa conjoint(e) pour avoir du temps libre ou couvrir une infidélité ? C'est possible grâce à leur société Alibi.com, qui invente les meilleures excuses possibles. Les affaires marchent bien...

21:10 Les choristes

En France, à la fin des années 40, Clément Mathieu, professeur de musique au chômage, est recruté comme surveillant dans un centre de rééducation pour mineurs. Sur place, Clément découvre un univers fait de violences, mené d'une main de fer par Rachin, le très sévère directeur de l'établissement...

20:50 Starship Troopers

Au XXIVe siècle, à Buenos Aires. Alors que la Terre connaît une ère de prospérité, d'ordre et de vertu, cinq étudiants, Johnny, Carmen, Dizzy, Carl et Ace, terminent leur cursus dans la joie et l'insouciance propres à leur âge. Ils apprennent que la Terre est menacée par une race extraterrestre...

21:10 Peur sur la ville

Une femme de moeurs légères, Nora, reçoit de menaçants appels téléphoniques. Terrorisée, elle fait un malaise cardiaque, tombe par la fenêtre et se tue. A peine chargé du dossier, le commissaire Letellier se voit lancer un défi par un détraqué sexuel, qui prétend faire cesser la corruption féminine...

21:10 La Belle et la Bête

Au cours d'un éprouvant voyage, un marchand, père de six enfants, découvre le mystérieux château de la Bête. Cueillant une rose pour Belle, sa fille préférée, il s'attire les foudres du maître des lieux : afin de lever la malédiction et d'épargner sa famille, Belle est forcée d'aller vivre chez la Bête...

21:05 Vivre, mourir, recommencer : Edge of Tomorrow

En 2020, la Terre est sous le contrôle de hordes d'extraterrestres extrêmement bien organisés, les Mimics. Tandis que l'humanité lutte pour retrouver sa liberté, un homme, le colonel Cage, est tué lors d'une bataille. Par miracle, il se réveille et s'aperçoit qu'il a remonté le temps...

21:05 Astérix et la surprise de César

Dans l'irréductible village gaulois, la sublime Falbala vient juste de se fiancer à Tragicomix, au grand dam d'Obélix, éperdument amoureux d'elle. Mais lorsque le couple est enlevé par les Romains, le sang d'Obélix ne fait qu'un tour. Accompagné d'Astérix et d'Idéfix, il décide d'aller les délivrer...