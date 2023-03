Place au cinéma : "Tenue de soirée" sur France 5 vendredi 3 mars 2023 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 3 mars 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Tenue de soirée".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Tenue de soirée", une comédie écrite et réalisée en 1986 par Bertrand Blier.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine (Michel Blanc) et Monique (Miou-Miou) forment un couple à la dérive, malgré l'amour qu'Antoine porte à Monique. Un soir alors qu'ils se trouvent dans un bal, elle houspille violemment son compagnon en lui reprochant sa situation désastreuse : ceux-ci en sont effectivement réduits à vivre été comme hiver dans une caravane vétuste.

Un inconnu nommé Bob (Gérard Depardieu) assiste à la scène et intervient inopinément en giflant Monique tout en prenant la défense d'Antoine, puis en lui jetant une liasse de billets de banque. Devant le bagou et le charisme de cet homme, le couple accepte de le suivre dans le cambriolage de maisons bourgeoises. Un trio se met alors en place et Bob semble plus intéressé par Antoine que par Monique. Cette dernière voyant son niveau de vie augmenter grâce à la présence de Bob, encourage même Antoine à céder aux sollicitations de ce « mastodonte » qui souhaite entreprendre une relation homosexuelle avec lui.

Antoine finit par céder à ses avances et même à y prendre goût mais il perd Monique qui sera peu après « vendue » par Bob à un proxénète du nom de Pedro (Michel Creton). Bob domine et manipule Antoine puis le pousse à se travestir. Mais leur relation se dégrade rapidement, notamment du fait des infidélités de Bob et Antoine en arrive à le menacer puis à le blesser avec un revolver. Ils retrouvent par la suite Monique et, dans la scène finale, le trio gagne sa vie en se prostituant, les deux hommes devenant tous deux travestis.