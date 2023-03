Place au cinéma : "La lectrice" sur France 5 vendredi 24 mars 2023 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 24 mars 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "La lectrice".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard rend hommage au grand réalisateur Michel Deville, dont les films ont marqué par leur élégance, leur charme et leur insolence une part de nos imaginaires.

Connu pour ses adaptations littéraires au cinéma, détenteur de deux César, en 1979 (meilleur scénario pour Dossier 51) et en 1986 (meilleur réalisateur pour Péril en la demeure), il reçut deux fois le prix Louis-Delluc, pour Benjamin ou les mémoires d’un puceau en 1967 et pour La lectrice en 1988, que propose France 5 vendredi 24 mars.

L'histoire en quelques lignes...

Marie est une jeune femme qui aime lire - et qui aime rêver, imaginer, mettre en images. Cette amoureuse des livres aimerait, elle aussi, devenir une héroïne de roman. Elle s'invente un métier, et peut-être un destin : la voilà devenue « lectrice » à domicile.

En Provence, Marie va de rencontre en rencontre : un adolescent handicapé et volontaire, une petite fille délurée et sagace, une inébranlable veuve de général, un entrepreneur entreprenant, un commissaire curieux et courtois, un magistrat en retraite, courtois mais curieux. Et, à chaque rencontre, une lecture appropriée...

Avec : Miou-Miou, Maria Casarès, Pierre Dux, Patrick Chesnais, Bérengère Bonvoisin, André Wilms, Brigitte Catillon...