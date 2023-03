Inédit "Miss" avec Alexandre Wetter & Isabelle Nanty dimanche 26 mars 2023 sur France 2 (vidéo)

Dimanche 26 mars 2023 à 21:10, France 2 diffusera le film "Miss", coécrit et réalisé par Ruben Alves, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Alex, petit garçon de neuf ans, rêve de devenir Miss France quand il sera grand. Quinze ans plus tard, ayant perdu accidentellement ses parents depuis plusieurs années, il vit dans une communauté atypique composée notamment de Yolande, sa logeuse, et de Lola, travesti, et il a le sentiment que sa vie est sur une voie de garage. Il rencontre alors inopinément un ami d'enfance devenu champion de boxe, ce qui lui donne la motivation pour réaliser son rêve.

Grâce à un physique androgyne et aux conseils de son ami Lola, il réussit la première étape et devient Miss Île-de-France. Il se retrouve alors avec les autres candidates pour préparer le concours Miss France dans une ambiance très compétitive. Il a d'abord du mal à s'intégrer dans le groupe, et provoque notamment l'antipathie de Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais lorsque celle-ci découvre son secret, elle devient sa meilleure alliée.

Mis sous pression par les exigences du concours, déchiré entre ce monde glamour et sa famille de cœur atypique, il perd pied et ne se présente plus aux répétitions en vue de la finale, manquant de perdre sa place. À la suite d'une attaque, Yolande est hospitalisée dans le coma. Alex découvre alors que sa mère de cœur, qui affichait une attitude très critique envers le concept même du concours Miss France, a secrètement collectionné tous les articles de presse consacrés à son aventure. Il réintègre alors le concours in extremis.

Alex est choisi pour faire partie des 6 dernières finalistes en lice pour le titre. Il décide alors d'assumer sa véritable nature et de dévoiler en direct sur le plateau de télévision son identité masculine. Il parviendra ainsi à se réconcilier avec lui-même.

Avec : Alexandre Wetter, Isabelle Nanty et Pascale Arbillot...