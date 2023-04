Ciné Dimanche : "Jumanji : Bienvenue dans la jungle" à revoir sur TF1 ce 9 avril 2023 (vidéo)

Dimanche 9 avril 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche le film "Jumanji : Bienvenue dans la jungle" réalisé par Jake Kasdan, sorti en 2017.

L'histoire en quelques lignes...

En 1996, à Brantford (New Hampshire), un père trouve une boîte d'un jeu de société, Jumanji, sur une plage (voir le film de 1995) et la ramène à son fils. Comme l'adolescent délaisse le jeu au profit de sa console, Jumanji se transforme en une console de jeux vidéo. Le jeune homme lance une partie et disparaît.

Vingt ans plus tard, quatre lycéens que tout oppose sont placés en retenue : Spencer, le geek solitaire ; Fridge, le populaire joueur de football américain ; Bethany, une accro au téléphone ayant les hommes à ses pieds ; et Martha, une jeune fille mal assurée et introvertie. Alors qu'ils accomplissent leur punition, ils trouvent la console de Jumanji.

En lançant la partie, ils se trouvent aspirés dans le jeu et atterrissent dans la jungle. Chacun prend alors l'apparence de son avatar : Spencer devient un aventurier à la force herculéenne ; Fridge se transforme en zoologiste gringalet ; Bethany est maintenant un homme cartographe en surpoids ; Martha cède la place à une combattante de choc. Pour sortir de Jumanji, ils doivent désormais terminer la partie et vaincre le terrible Russel Van Pelt.

Martha va devoir apprendre à se battre pendant que Bethany affronte l'image d'un corps loin de sa réalité. Les quatre adolescents vont devoir dépasser leurs préjugés afin de mieux lutter. Pendant une bataille, ils finissent par tomber nez-à-nez avec le jeune homme mystérieusement disparu. Bethany est sous le charme, pendant que Martha et Spencer finissent par tomber amoureux.

Avec : Dwayne Johnson (Spencer), Jack Black (Bethany), Kevin Hart ( Fridge), Karen Gillan ( Martha), Rhys Darby (Nigel).