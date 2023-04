Place au cinéma : "Notre Dame" sur France 5 vendredi 14 avril 2023 (vidéo)

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 14 avril 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Notre Dame".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Notre Dame", une comédie franco-belge réalisée par Valérie Donzelli et sortie en 2019.

L'histoire en quelques lignes...

Maud Crayon doit tout gérer : son travail d'architecte dans une agence dirigée par un chef tyrannique, ses deux enfants et son ex-compagnon Martial qui revient chaque fois qu'il se dispute avec sa nouvelle femme. En outre elle se découvre enceinte une nouvelle fois de Martial. Or un soir, une maquette qu'elle a réalisée s'envole magiquement par la fenêtre et se retrouve parmi les projets candidats à un concours d'aménagement du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qu'elle remporte à l'unanimité du jury.

Désormais sous les feux des projecteurs, Maud retrouve à cette occasion Bacchus Renard, son ancien amoureux devenu journaliste, qui cherche à la séduire à nouveau tandis qu'elle suit le chantier avec son collègue Didier. Tout se passerait presque bien, si le projet, au fil des évolutions, ne se mettait à ressembler sur les dessins à un énorme pénis, qui déclenche un scandale et soulève l'opposition de tous les publics.

Un procès s'engage, mais l'avocate, guère compétente, perd ses moyens au point de s'effondrer en plein tribunal, morte. Bacchus enfile une robe d'avocat et reprend la plaidoirie, mais il est vite arrêté et emprisonné.

Maud perd le procès, le projet est annulé. Elle se débarrasse alors définitivement de Martial. Après avoir accouché, elle ouvre enfin sa propre agence dans un petit local et retrouve Bacchus à sa sortie de prison.

Avec : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps et Thomas Scimeca dans les rôles principaux.