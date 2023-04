Inédit "Les Filles du docteur March" sur France 2 dimanche 23 avril 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, "Les Filles du docteur March", film dramatique américain écrit et réalisé par Greta Gerwig sorti en 2019, sera diffusé en première exclusivité sur France 2 dimanche 23 avril 2023 à 21:10.

Il s'agit de l'une des nombreuses adaptations du roman "Les Quatre Filles du docteur March" de Louisa May Alcott, paru en 1868.

L'histoire en quelques lignes...

Le film débute en 1868. Joséphine « Jo » March est enseignante à New York City. Elle rend visite à un éditeur et demande que l'on publie dans le journal une nouvelle soi-disant écrite par l'une de ses amies.

Amy, sa sœur, en séjour à Paris avec sa tante, retrouve son ami d'enfance Theodore « Laurie » Laurence et l'invite à une soirée pour le Réveillon du Nouvel An, où elle est exaspérée par son comportement, lui étant en état d'ébriété.

À New York, Jo rencontre Friedrich Bhaer, un professeur épris d'elle, mais il critique sévèrement ses écrits. Plus tard, Jo reçoit une lettre disant que l'état d'Elizabeth « Beth », sa plus jeune sœur, a empiré ; elle s'empresse de rentrer chez sa mère.