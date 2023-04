Inédit : le film "Proxima" diffusé sur France 2 mardi 25 avril 2023 - Vidéo

Juste après la diffusion du documentaire "Thomas Pesquet : Objectif France", France 2 diffusera mardi 25 avril 2023 à 22:50, le film inédit "Proxima" réalisé en 2019 par Alice Winocour.

L'histoire en quelques lignes...

Sarah est une spationaute qui s'entraîne avec acharnement au Centre spatial de Cologne, unique femme au milieu des astronautes européens. Elle vit seule avec sa fille de 8 ans, Stella, qu'elle couve d'un amour inquiet, se sentant coupable de ne pas pouvoir lui consacrer plus de temps. Quand Sarah est choisie pour partir à bord d'une mission spatiale d'un an, baptisée Proxima, sa vie et celle de Stella sont bouleversées.

Stella doit en effet déménager de Cologne à Darmstadt, pour aller vivre avec son père, dont Sarah est séparée. Sarah doit bientôt rejoindre la Cité des étoiles, en Russie, pour peaufiner son entraînement en compagnie de ses deux coéquipiers américain et russe.

Stella a un peu de mal à s'habituer à sa vie à Darmstadt, et ses conversations téléphoniques avec sa mère se font plus tendues. Elle lui rend néanmoins visite, et Sarah lui promet qu'elles iront, avant le décollage, voir ensemble la fusée.

Sarah rejoint ensuite la base de Baïkonour, au Kazakhstan, d'où la fusée doit décoller afin de rejoindre la station spatiale internationale. Elle, ses coéquipiers et leurs doublures doivent entrer en quarantaine, ils seront maintenus dans un milieu stérile afin d'éviter d'être contaminés par des germes avant leur départ. Stella et son père manquent leur avion et ne peuvent pas rendre visite à Sarah avant le début de la quarantaine, et donc ils ne peuvent plus la voir que séparés d'elle par une vitre.

Stella rappelle alors à Sarah qu'elle n'a pas tenu sa promesse de l'emmener voir la fusée avant le départ. Bouleversée, Sarah décide la veille du décollage de sortir clandestinement des locaux où elle est confinée, va chercher sa fille dans sa chambre d'hôtel et l'amène voir la fusée. Elle se désinfecte ensuite soigneusement.

Le lendemain, Stella et son père assistent au décollage de la fusée dans laquelle se trouve Sarah.