Inédit : "Apprentis parents" dans Ciné Dimanche ce 30 avril 2023 sur TF1 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, TF1 diffusera ce 30 avril 2023 à 21:10 dans Ciné Dimanche le film "Apprentis parents", un film américain réalisé par Sean Anders, sorti en 2018.

L'histoire en quelques lignes...

Pete Wagner forme un couple heureux avec sa femme Ellie, travaillant ensemble dans la rénovation de maisons. Après être raillé par des membres de leur famille qui pensent qu'ils n'auront pas d'enfants, ils envisagent d'en adopter un, bien qu'ils ne prennent l'initiative qu'à moitié sérieusement.

Le couple s'inscrit à un cours pour parents d'accueil, et font la rencontre de Lizzy, âgée de quinze ans. Elle les informe que personne ne veut adopter un adolescent, mais ils sont tellement impressionnés par son comportement qu'ils envisagent tout de même de l'adopter. Quand les assistantes sociales suivant leurs démarches les préviennent que Lizzy a un frère de dix ans, Juan, et une sœur de six ans, Lita, ils décident d'abandonner l'adoption. Mais quand leurs proches se montrent soulagés par ce choix, en précisant que personne ne croyait vraiment que Pete et Ellie pouvaient le faire, Ellie se met en colère et leur annonce que Pete et elle vont leur prouver qu'ils ont tort.

Les enfants s'installent donc chez les Wagner, et si Lizzy garde son comportement agressif, Lita et Juan commencent à se rapprocher du couple. Ceux-ci apprennent que Carla, la mère toxicomane des enfants, vient de sortir de prison et souhaite les voir. Ils expriment leurs craintes à un groupe de soutien auquel ils participent.

Plus tard, le couple est horrifié quand ils découvrent Lizzy en train d'envoyer des selfies nus à un garçon de l'école. En tentant de confronter ce garçon, un quiproquo surgit, et ils découvrent que le destinataire des messages est en fait le concierge de l'école, âgé de 22 ans. La confrontation tourne mal, car Pete et Ellie sont arrêtés.

L'audience au tribunal où le juge doit décider du sort des enfants entre leur mère Carla et leur famille adoptive penche ainsi en faveur de Carla, grâce au témoignage de Lizzie. Mais le jour du départ, les assistantes sociales viennent révéler que Carla n'est pas venue et semble avoir recommencé à se droguer. Le cœur brisé, Lizzy, qui a tout fait pour retourner auprès de sa mère, s'enfuit. Pete et Ellie rattrapent, lui disent qu'ils l'aiment, et finalement tout le monde se réconcilie. Quatre mois plus tard, après une nouvelle audience au tribunal, le juge finalise l'adoption de Lizzy, Juan et Lita par Pete et Ellie.