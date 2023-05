La saga "Indiana Jones" Ã  revoir sur M6 Ã  partir du jeudi 1er juin 2023

À l’occasion de la projection en avant-première mondiale du 5ème opus au festival de cannes et avant sa sortie en salle, M6 vous proposera dès le jeudi 1er juin 2023 de voir ou de revoir la saga "Indiana Jones" ainsi qu'un documentaire inédit.

Avant de découvrir le dernier opus d’Indiana Jones présenté en avant-première au festival de cannes le 18 mai prochain et dont la sortie en salle est prévue le 28 juin 2023, redécouvrez sur M6 la quadrilogie mythique, 42 ans après la sortie du 1er volet.

Jeudi 28 juin 2023 à partir de 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "Les aventuriers de l'arche perdue" ainsi qu'un documentaire inédit.

21:10 Les aventuriers de l'arche perdue

En 1936, alors qu’il est à la recherche d’une idole sacrée en pleine jungle péruvienne, Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade.

Redevenu professeur universitaire d’archéologie, Jones reçoit la mission de récupérer le médaillon de Râ, que détient son ancienne fiancée, Marion Ravenwood, maintenant tenancière d’un bar au fin fond du Népal. Cet objet égyptien permettrait de découvrir le lieu secret où se trouve l’Arche d’Alliance. Mais Hitler et ses hommes de mains cherchent, eux aussi, à récupérer cet objet aux pouvoirs extraordinaires.

Marion et Indiana s’engagent alors dans une incroyable quête à travers le monde pour retrouver la mystérieuse Arche d’Alliance et ce, avant les Nazis, tout en survivant au poison, aux pièges, aux serpents et aux t

23:10 Indiana Jones, à la poursuite d'une icône

Un fouet qui claque, un Stetson sur la tête, un flegme et un sourire en coin inimitable, le tout servi par un hymne que l’on reconnaît dès les premières notes. Nul besoin de vous dire de qui il s’agit car vous aurez reconnu l’aventurier le plus célèbre de la pop culture. À travers une saga qui dure depuis 42 ans, partez à la découverte d’une des plus grandes icônes de l’histoire du cinéma, un héros intemporel : Indiana Jones !

Ce film documentaire raconté par Richard Darbois, voix française d’Indiana Jones, analysera les dessous d’un succès colossal, le duo de créateurs derrière ce héros attachant et reviendra sur les origines méconnues des scènes et éléments les plus cultes qui inspirent aujourd’hui encore la pop culture actuelle.

Avec des interviews de cinéastes modernes, d’archéologues ou de conservateurs de musée, nous verrons l’impact transgénérationnel que l’aventurier nous a légué.

Nous aurons enfin la chance de remettre la main sur des éléments de décors ou d’accessoires des films que l’on croyait disparus. Tels des aventuriers chasseurs de trésors antiques, partons à la recherche d’une icône à l’épreuve du temps...