"Un plan parfait" avec Dany Boon à revoir sur TF1 dans Ciné Dimanche ce 14 mai 2023 - Vidéo

Ce 14 mai 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche "Un plan parfait", un film réalisé par Pascal Chaumeil, sorti en 2012, avec Dany Boon et Diane Kruger.

L'histoire en quelques lignes...

Isabelle (Diane Kruger) une dentiste proche de la quarantaine à la vie confortablement rangée, est frappée depuis des générations d'une malédiction familiale : les premiers mariages des membres de la famille se soldent tous par un échec. Très superstitieuse, elle hésite à accepter la demande en mariage de son fiancé Pierre, lui aussi dentiste.

Pourtant, leur union date déjà de dix ans et tous deux ont une vie parfaitement heureuse, jalonnée de petites habitudes maniaques comme le bowling le même jour toutes les semaines. Afin de contourner la malédiction des mariages ratés, Isabelle décide d’épouser dans un premier temps un inconnu par un mariage blanc, et d'en divorcer aussi vite. Ainsi son mariage avec Pierre sera le second.

Elle se rend pour cela au Danemark où elle a rendez-vous avec un inconnu pour un mariage arrangé. Dans l'avion, elle se trouve à côté de Jean-Yves (Dany Boon) — un employé du Guide du Routard un peu envahissant qu'elle méprise et rejette aussitôt — qui, pour profiter d'une bonne promotion sur son voyage vers le Kenya, fait une escale à Copenhague.

Finalement, l'inconnu danois attendu par Isabelle n'apparaît pas. Elle change alors de plan et jette son dévolu sur Jean-Yves, qu'elle va alors suivre au Kenya dans la plus complète improvisation. Elle se radoucit pour le séduire, piège dans lequel il tombe aussitôt, lui à qui l'amour n'a pas l'habitude de sourire.

S'ensuit une série d'aventures en particulier en Russie. Mais le fiancé improvisé, devenu mari au cours d'un mariage massaï, s'avère beaucoup plus collant que prévu.