"Annette" avec Marion Cotillard et Adam Driver sur ARTE jeudi 18 mai 2023 - Vidéo

À Los Angeles, l’idylle et la descente aux enfers d’un couple de stars (Marion Cotillard et Adam Driver) après la naissance de leur fille Annette. Une tragédie multiprimée de Leos Carax, portée par la bande originale fiévreuse des Sparks, alias Ron et Russell Mael, à voir sur ARTE jeudi 18 mai 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Stand-uppeur réputé, Henry McHenry fait salle comble à Los Angeles devant un public tout acquis à son humour dévastateur. À peine son show terminé, il file ce soir-là sur sa grosse cylindrée rejoindre la soprano dont il est tombé amoureux, Ann Defrasnoux, à la sortie de l’opéra où elle se produit.

Si une meute de photographes officialise à grand renfort de crépitements l’idylle entre les deux stars, rien ne vient troubler leurs premiers mois d'amour, qu’abrite une villa nichée dans la verdure. Tandis que Henry fait rire les foules, Ann meurt chaque soir sur scène avec grâce. Mais peu après leur mariage, la naissance de leur fille Annette, qui ressemble étrangement à une poupée articulée, scelle le basculement de leur union. Ann se sent inquiète.

Un soir, sommeillant dans la voiture qui la ramène chez elle, elle croit entendre six femmes témoignant à la télévision pour la mettre en garde contre la violence et les abus passés de Henry. De son côté, lui fait des cauchemars. Hué à Las Vegas, il est en perte de vitesse et ses spectacles ne font plus rire, alors que la carrière d’Ann poursuit son ascension.

Pour sauver leur couple, Henry propose à Ann de partir quelques jours en mer sur leur yacht. D’abord réticente, elle finit par accepter.

Romantisme noir

Servi par le duo de stars Marion Cotillard et Adam Driver, Leos Carax (Les amants du Pont-Neuf, Holy Motors ) compose un chef-d’œuvre musical enivrant et furieux, au romantisme noir acclamé par le public et la critique.

Coproduite par ARTE France Cinéma, une tragédie magistrale à l’ère du mouvement #MeToo, où s’entremêlent amour et violence, gloire et déchéance, sur la bande originale fiévreuse des frères Mael, du groupe Sparks, à l’origine du projet.