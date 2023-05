Place au cinéma : "Tout sur ma mère" de Pedro Almodóvar sur France 5 vendredi 26 mai 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 26 mai 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film "Tout sur ma mère".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Tout sur ma mère", un film franco-espagnol réalisé par Pedro Almodóvar sorti en 1999.

L'histoire en quelques lignes...

Pour les dix-sept ans de son fils unique Esteban, Manuela l'emmène au théâtre voir Huma Rojo, son actrice préférée, dans la pièce Un tramway nommé Désir. Mais la soirée vire au cauchemar : cherchant à obtenir un autographe de la vedette, Esteban est mortellement renversé par une voiture sous les yeux de sa mère, qui ne peut rien faire.

Infirmière à Madrid et coordinatrice des dons d'organes, Manuela accepte, malgré sa tristesse, que le cœur de son enfant soit transplanté sur un inconnu, qu'elle observe furtivement. Elle se demande ensuite quel est le but de sa vie. Très vite, elle démissionne et part pour Barcelone, ville qu'elle avait quittée 17 ans plus tôt, enceinte et seule. Elle se donne alors deux objectifs : retrouver le père biologique d'Esteban, un prostitué travesti qui se fait appeler Lola, et obtenir l'autographe d'Huma qui joue sa pièce à Barcelone.

Manuela retourne donc sur l'ancien lieu de travail de Lola pour la rencontrer, en vain. Elle y retrouve néanmoins Agrado, une amie trans et prostituée. Celle-ci lui apprend que Lola était très déprimée depuis le départ inexpliqué de Manuela et qu'elle avait ensuite découvert qu'elle était atteinte du sida. Agrado l'avait hébergée pendant un temps jusqu'à ce que Lola lui vole tout ce qu'elle possédait de plus cher afin de s'enfuir.

En seconde partie de soirée

La soirée se poursuivra sur France 5 avec la diffusion à 22:45 du documentaire "Pedro Almodovar, l'insolent de la Mancha" réalisé par Catherine Ulmer.

Anticonformiste par excellence, Pedro Almodovar aura tout osé au fil de son immense carrière cinématographique. Confrontant pulsions, drogues et sexualité débridée, travestissant les identités, permettant au fil du temps l'éclosion d'un cinéma post-franquiste coloré, désinhibé, et débarrassé de tout tabou.

Dans une Espagne aujourd'hui rattrapée par son passé, le natif de la Mancha incarne l'ensemble de ces générations espagnoles qui savent à quel point il est important de se souvenir et de protéger à tout prix cette insolence artistique. Il nous rappelle que le cinéma peut changer une société !