"Jungle Cruise" avec Dwayne Johnson & Emily Blunt sur M6 vendredi 9 juin 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Jungle Cruise" avec Dwayne Johnson, Emily Blunt et Jack Whitehall sera diffusé sur M6 vendredi 9 juin 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

En 1556, Lope de Aguirre et des conquistadors partent en Amazonie à la recherche d'un arbre "Lágrimas de Cristal" dont les pétales pourraient guérir toutes les maladies, blessures et même de briser les malédictions. Le chef de la tribu des Puka Michuna connaît son emplacement mais refuse de le dévoiler. De rage, les conquistadors le tuent et incendient leur village. Une terrible malédiction s'abat alors sur eux...

En 1916 durant la Grande Guerre à Londres, les recherches de la botaniste Lily Houghton sur cet arbre légendaire et les larmes de lune sont présentées par son frère auprès de la Royal Society de Londres. Leur but est de révolutionner à la fois la médecine et l'effort de guerre. Pour cela elle a besoin d’une ancienne pointe de flèche récemment acquise. La demande est refusée car l'arbre est considéré comme un mythe et les femmes scientifiques sont défavorisées. Cependant, croyant que la pointe de flèche et son ancienne carte d'Amazonie sont la clé pour trouver l'arbre, Lily la vole, évitant de justesse Joachim de Prusse, qui est également déterminé à trouver l'arbre pour l'Allemagne.

À Porto Velho au Brésil, Lily et MacGregor recherchent un guide pour naviguer sur le fleuve Amazone. Ils engagent le capitaine Frank Wolff qui propose des croisières dans la jungle agrémentées de faux dangers théâtraux et de jeux de mots ringards. Il refuse d'abord, citant les dangers de la rivière et de la jungle. Frank reconsidère en voyant la pointe de flèche. Frank récupère son moteur de bateau (Quilla) repris du capitaine du port Nilo et le trio part après avoir échappé au sous-marin de guerre de Joachim.