Place au cinéma : "Tootsie" sur France 5 vendredi 16 juin 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 16 juin 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine le film Tootsie".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Tootsie", un film réalisé par Sydney Pollack, sorti en 1982 avec Dustin Hoffman dans le rôle principal.

L'histoire en quelques lignes...

Michael Dorsey est un bon comédien, qui a cependant du mal à trouver du travail en raison de son caractère trop exigeant. Il accompagne son amie Sandy à une audition pour un rôle dans le soap opera Hôpital Southwest, mais celle-ci n'est pas retenue. Fâché par ailleurs contre son propre agent qui essaye de lui faire comprendre qu'il est son pire obstacle pour faire une vraie carrière, Michael décide de se déguiser en femme.

Sous l'identité de Dorothy Michaels, il passe ainsi l'audition afin de démontrer qu'il peut tout faire. Il est engagé et apporte dès les premiers jours de tournage un vrai plus à son personnage et à la série. Il garde cependant le secret vis-à-vis de Sandy, qui a été rejetée des auditions pour le rôle. Écoutant les remarques des actrices du feuilleton, il fait de Dorothy un étendard de la cause féminine, ce qui le rapproche de plus en plus de Julie, une partenaire d'écran, et l'éloigne lentement de Sandy à qui il avait promis de ne pas se comporter comme ses précédents amants.

Invité par Julie chez son père, Michael découvre que celui-ci est tombé amoureux de Dorothy, et l'invite à un repas une fois de retour à New York. Michael ne peut pas se désister et le père de Julie finit par lui demander de l'épouser. La situation se complique quand Dorothy essaye d'embrasser Julie, Michael en étant tombé amoureux mais oubliant un instant qu'il était toujours grimé en femme.