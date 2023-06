Le film "Justice League" à revoir dans Ciné Dimanche ce 18 juin sur TF1 - Vidéo

Ce 18 juin à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche le film "Justice League" avec Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher.

L'histoire en quelques lignes...

Alimenté par sa foi restaurée en l’humanité et inspiré par le sacrifice de Superman, Batman constate l'arrivée d'éclaireurs extraterrestres — appelés « Paradémons » et attirés par la peur de leurs victimes — et comprend que l'attaque majeure prophétisée par Lex Luthor (dans le film Batman v Superman : L'Aube de la justice) est imminente, or Superman est mort depuis un an et ne peut plus protéger l'humanité.

Conscient de ses propres limites, il contacte Diana Prince / Wonder Woman et tente de former avec elle une ligue de super-héros. Il part retrouver Arthur Curry, dit Aquaman, le protecteur des océans, tandis que Diana va approcher Victor Stone, footballeur devenu à moitié machine après un accident et capable d'influer sur les technologies. Mais les deux hommes refusent de les aider.

Barry Allen, jeune homme doté de super-vitesse de Central City, accepte avec enthousiasme l'offre de Bruce Wayne.