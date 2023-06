Inédit : "Petit pays" avec Jean-Paul Rouve sur France 3 lundi 26 juin 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Petit pays" écrit et réalisé par Éric Barbier, adaptaté du roman homonyme de Gaël Faye, sera diffusé sur France 3 lundi 26 juin 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Gabriel a une dizaine d'années au début des années 1990, dans le confortable quartier de Kinanira à Bujumbura (Burundi) où il vit avec son père, Michel, entrepreneur français expatrié, sa mère, Yvonne, réfugiée rwandaise, et sa petite sœur Ana. Gabriel mène une enfance heureuse dans une famille aisée, entouré d'un groupe d'amis avec qui il chaparde des mangues et fait les quatre cents coups.

Mais ce bonheur est vite ébranlé par la réalité géopolitique du Burundi et de la région des Grands Lacs : après la séparation de ses parents, qui ne s'entendent plus, il voit son entourage se découvrir hutu ou tutsi, avec la dégradation des relations que cela emporte. Michel explique de façon cocasse à son fils que la seule différence entre Hutus et Tutsis est leur nez et que c'est pour cela qu'ils se battent. Son groupe de copains s'affirme tutsi, ce qu'il est lui-même par sa mère (même si l'un d'eux lui dit que c'est l'ethnie du père qui est déterminante pour les Tutsis).

Michel est de plus en plus préoccupé par la situation, les tensions affleurent jusque dans leur propre maison. Lors des premières élections libres depuis l'indépendance, Melchior Ndadaye, candidat hutu, est élu président, ce qui met le feu aux poudres : le président et plusieurs ministres sont tués lors d'un coup d'État, déclenchant la guerre civile burundaise ; des Hutus commencent en réaction à massacrer des Tutsis, qui ripostent à leur tour.

Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Kabano, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina.