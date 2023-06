Le film "Taxi 2" de Luc Besson à revoir sur TF1 mardi 27 juin 2023

Mardi 27 juin 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "Taxi 2" de Luc Besson, réalisé par Gérard Krawczy, avec Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, Emma Sjöberg et Bernard Farcy.

L'histoire en quelques lignes...

Le 13 juillet à Marseille, Daniel est invité à déjeuner chez les parents de Lily, dont son père est le général Bertineau. Mais celui-ci doit se rendre d'urgence à l'aéroport et Daniel le conduit.

Là-bas, la ville de Marseille accueille le ministre de la Défense japonais pour faire découvrir la ville voir les méthodes de la police avant d'aller signer un gros contrat avec le Gouvernement français. Au cours de la tournée dont Daniel sert de chauffeur au ministre à la demande du général, le ministre est enlevé de façon très spectaculaire par des ninjas, tandis que le policier Émilien est impuissant à l'enlèvement de sa collègue et petite amie Petra.

La police étant hors du coup faute de piste, Daniel et Émilien n'ont pas d'autre choix que d'aller secourir le ministre et Petra à Paris avec l'aide d'un agent japonais et d'un avion du général qui largue le taxi au-dessus de Paris.

S'en suivra une longue course-poursuite qui finira dans le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées...