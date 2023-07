"Green Book : Sur les routes du Sud" diffusé sur France 3 lundi 10 juin 2023 - Vidéo

Lundi 10 juillet 2023 à 21:10, France 3 diffusera "Green Book : sur les routes du Sud", un film américain de Peter Farrelly, sorti en 2018.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se déroule aux États-Unis en 1962. Frank Vallelonga, surnommé « Tony la tchatche », un videur italo-américain de New York, cherche un emploi après la fermeture pour rénovation du Copacabana, la boîte de nuit où il travaillait.

Il est invité à un entretien par le docteur Don Shirley, un excentrique pianiste noir d'origine jamaïcaine, qui cherche un chauffeur pour une tournée de huit semaines à travers le Midwest et le Sud profond. Don engage Tony grâce à ses références. Ils partent et prévoient de revenir à New York pour le réveillon de Noël.

La compagnie discographique de Don donne à Tony une copie du Green Book, un guide pour les voyageurs afro-américains indiquant des motels, restaurants et stations-service qui autorisent la fréquentation de personnes de couleur.