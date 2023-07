Place au cinéma : "L'effrontée" sur France 5 vendredi 14 juillet 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 14 juillet 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "L'effrontée".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "L'effrontée", un film réalisé en 1985 par Claude Miller.

L'histoire en quelques lignes...

Charlotte, une adolescente timide et rêveuse, s'ennuie, d'autant plus que les grandes vacances approchent et que le mois de juillet s'annonce interminable.

Pas d'autre perspective en vue que les journées passées en compagnie de la petite voisine, Lulu, et de Léone qui tient la maison depuis que le père est veuf...

Puis un jour, Charlotte est fascinée par Clara Bauman, enfant prodige et pianiste surdouée qui a le même âge qu'elle.

Avec : Charlotte Gainsbourg (Charlotte), Julie Glenn (Lulu), Bernadette Lafont (Léone), Jean-Philippe Ecoffey (Jean), Clothilde Baudon (Clara Bauman), Raoul Billerey (Antoine, le papa), Jean-Claude Brialy (Sam Fruit of the Loom), Simon De la Brosse (Jacky, le frère de Charlotte).