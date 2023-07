"Profession du père" avec Benoît Poelvoorde sur France 3 lundi 17 juillet 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Profession du père" réalisé en 2020 par Jean-Pierre Améris, sera diffusé sur France 3 lundi 17 juillet 2023 à 22:45.

L'histoire en quelques lignes...

En 1961, le jeune Émile, 11 ans, vit entre l'école et la maison, aux côtés de sa mère et de son père. Celui-ci est son héros. Et pour cause, il est un jour parachutiste, l'autre ceinture noire de judo, espion, ou encore fondateur et ténor des Compagnons de la chanson.

Avec son père, ils vont se lancer dans la résistance pour le compte de l'OAS. De multiples missions vont être confiées à l'enfant pour lutter contre l'indépendance de l'Algérie, et ce, jusqu'au projet d'assassinat du général de Gaulle.

Plein d'admiration, le gamin ne voit pas que son père est malade et qu'il le manipule.

Avec : Benoît Poelvoorde, Jules Lefebvre et Audrey Dana.