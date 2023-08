Place au cinéma : "La cité des enfants perdus" sur France 5 vendredi 4 août 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 4 août 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "La cité des enfants perdus".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "La cité des enfants perdus", un film réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, sorti en 1995.

L'histoire en quelques lignes...

À une époque indéterminée, dans une société steampunk, au large d'une ville portuaire, le savant Krank vit sur une plate-forme entourée de mines. C'est un vieil homme, un génie issu des expériences génétiques d'un scientifique disparu, comme les clones narcoleptiques qui l'entourent et d'autres créatures toutes ratées.

Krank est dépressif car une tare génétique l’empêche de rêver, et cette souffrance le fait vieillir prématurément. Aussi fait-il appel à une organisation sectaire et criminelle (« Les Cyclopes ») afin d'enlever des enfants dans la ville dans le but de leur dérober leurs rêves. Hélas pour lui, même quand il s’immisce dans les rêves de ces enfants sous la forme d’un père Noël, il n’y provoque à son corps défendant que des cauchemars.

Miette, membre d’une bande d’orphelins voleurs débrouillards exploités par deux sœurs siamoises aussi cruelles que cupides, s’allie avec One, un costaud de foire, afin de retrouver Denrée, le petit frère d’One que les Cyclopes ont enlevé. Leur quête, mêlée d'embûches, va les mener vers la plate-forme où ils devront affronter Krank...