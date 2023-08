"Amour et Turbulences" à revoir sur France 2 dimanche 13 août 2023 - Vidéo

Dimanche 13 août 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Amour et Turbulences", un film réalisé en 2013 par Alexandre Castagnetti.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine et Julie se retrouvent par hasard installés côte à côte dans l'avion qui les ramène de New-York à Paris où Julie doit épouser Franck.

Problème, son voisin de vol n'est autre que son ex, avec qui elle a vécu une liaison merveilleuse et chaotique quelques années plus tôt. Comment Antoine utilisera-t-il ces sept heures de vol pour tenter de la séduire à nouveau ?

Ils revivent leur rencontre, leur amour, leur rupture, prétexte à autant de scènes extravagantes, mordantes et romantiques qui vont faire de ce voyage le plus émouvant de leur vie.

Avec : Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos et Jonathan Cohen dans les rôles principaux.