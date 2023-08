Place au cinéma : "Germinal" sur France 5 vendredi 18 août 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 18 août 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "Germinal".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Germinal", tiré du roman homonyme d'Émile Zola, réalisé par Claude Berri, sorti en 1993.

L'histoire en quelques lignes...

Vers la fin du XIXe siècle, Étienne Lantier, machineur au chômage, arrive à la mine « Le Voreux », dans le nord de la France. Après la mort d'une mineuse du nom de Fleurance, il est engagé. Il est envoyé dans un petit groupe dirigé par Toussaint Maheu, qui devient son ami. La famille Maheu compte dix personnes : le père de Toussaint, Vincent, surnommé Bonnemort, travaillant également à la mine, sa femme, la Maheude, et leurs enfants. Zacharie, Catherine et Jeanlin, les ainés, travaillent eux aussi à la mine ; Alzire, bossue, garde le lit ; Léonore, Henri et Maxime le petit dernier sont encore trop petits pour travailler.

« Le Voreux » est dirigée par Hennebeau, dont le neveu, Paul Négrel, est le principal ingénieur. Cette mine appartient à des actionnaires, « qui habitent Paris ». La mine « Jean Bart », sa voisine, appartient et est dirigée par Victor Deneulin. La famille Grégoire, dont la femme est la sœur de Deneulin, organise le mariage de leur fille, Cécile, avec Paul Négrel. Paul est poussé à ce mariage par sa tante et amante, Madame Hennebeau.

Logé par le cabaretier du village, Rasseneur, Étienne se plonge rapidement dans les discussions politiques concernant le travail dans la mine. Rasseneur, d'opinion socialiste, et Souvarine, anarchiste, s'opposent dans leur vision des actions à mener pour faire comprendre à la direction les conditions de travail de plus en plus dures des mineurs. Étienne, même s'il comprend les visions de Rasseneur, qui prône l'adhésion à l'AIT, nouvellement créée, préfère monter auprès de ses camarades une caisse de prévoyance, qui servirait en cas de grève. Les familles des mineurs sont déjà toutes fortement endettées auprès de l'épicier du coin, Maigrat.

Dans le même temps, Zacharie, le fils aîné de Maheu, se marie. Le fils cadet, Jeanlin, se brise une jambe lors d'un éboulement, et ne peut plus être employé par la mine à plein régime. Afin de pouvoir continuer à avoir un revenu correct, la famille Maheu prend Étienne en pension. Celui-ci ne tarde pas à tomber amoureux de Catherine, la fille aînée, qui n'est pas non plus insensible à sa présence. Elle est toutefois « fiancée » de Chaval, mineur lui aussi au Voreux, puis à Jean Bart.

Lorsque la direction du Voreux impose une baisse du prix de la berline de charbon ainsi que le paiement du boisage à part, entraînant alors une baisse de la paye des mineurs, ceux-ci tentent de raisonner Monsieur Hennebeau puis se mettent en grève.

Avec : Miou-Miou, Renaud, Gérard Depardieu et Jean Carmet dans les rôles principaux.