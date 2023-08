Place au cinéma : "Good Morning Viêtnam" sur France 5 vendredi 25 août 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 25 août 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "Good Morning Viêtnam".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Good Morning Viêtnam", réalisé par Barry Levinson et sorti en 1987.

L'histoire en quelques lignes...

Viêt Nam, 1965 : la guerre du Viêt Nam a commencé depuis presque deux ans. L'animateur de radio Adrian Cronauer est transféré de Crète à Saïgon. Il vient prendre un poste à la radio de la zone démilitarisée, Radio Forces Armées (en). Il est accueilli par son futur adjoint, le première classe Edward Garlick. Cronauer n'est lui aussi qu'un simple soldat de l'aviation, mais c'est déjà un animateur au succès reconnu, et c'est pour cela que le général Taylor l'a spécialement fait venir de Crète.

À la radio, il fait la connaissance de ses collègues et notamment de ses deux supérieurs directs : le second lieutenant Hauk, qui commande l'équipe des animateurs, et le sergent-major Dickerson, qui commande la station. Hauk est un incompétent, peu respecté des hommes qu'il a sous ses ordres et son incompréhension du goût du public et du sens de l'humour le ridiculise encore plus. Dickerson est un ancien des forces spéciales, militaire de carrière mais réformé à cause d'un problème médical et beaucoup plus vachard que son subordonné envers le manque de respect dû à son rang. Entre lui et Cronauer, peu enclin au « service-service », les frictions sont présentes dès le premier jour.

Cronauer se montre à la hauteur de sa réputation : faisant des imitations de vedettes connues, jouant de calembours ou interprétant différents personnages loufoques et passant de la musique « non recommandée », il ouvre toujours son émission par un « Good morning, Vietnam » assourdissant. Hauk ne comprend pas son humour, ne supporte pas sa musique, mais le reste de la station est emballé, et les GIs encore plus. Dans le même temps, Cronauer fait la connaissance de Jimmy Wah, tenancier du bar préféré des soldats. Il rencontre également une jeune fille, Trinh, qui semble insensible à son charme. Cronauer la suit jusqu'à sa classe d'anglais et, en échange d'un pot-de-vin, prend la place du professeur : à la place d'un anglais littéraire, il enseigne à sa classe de Vietnamiens l'argot des rues, ce qui améliore considérablement la motivation des élèves, d'âges très variés.