"La belle et la bête" à revoir sur M6 vendredi 25 août 2023 - Vidéo

Vendredi 25 août 2023 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "La belle et la bête" réalisé par Bill Condon, sorti en 2017.

Ce film est l'adaptation en prise de vues réelles du classique d'animation des studios Disney, La Belle et la Bête, sorti en 1991.

Il s'inspire du conte éponyme de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve publié en 1740 et modifié par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1756.

L'histoire en quelques lignes...

À la fin du XVIIIe siècle, dans un château proche d'un petit village français, vivait un jeune prince capricieux, égoïste et insensible. Pour avoir refusé d'abriter une fée déguisée en vieille mendiante, il est condamné à vivre sous l'apparence d'une bête monstrueuse jusqu'à ce qu'il puisse aimer une femme et s'en faire aimer en retour, ce qui le délivrerait du sortilège qui a frappé son château et ses habitants. Mais les années passent et la Bête perd peu à peu tout espoir de rompre un jour la malédiction.

Au village vit une jeune fille, rêveuse et romantique, nommée Belle. Courtisée par Gaston, un arrogant chasseur, qu'elle considère comme grossier et vaniteux, elle aide son père, Maurice, un inventeur fantasque qui se perd dans la forêt et se réfugie dans le château de la Bête. Belle part à sa recherche et conclut un pacte avec la Bête, la vie de son père contre la sienne.

Prisonnière à son tour, elle découvre un monde magique et découvre peu à peu la Bête sous un autre jour.