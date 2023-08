"Le poison de la vengeance" à voir sur ARTE vendredi 25 août 2023

À la fin de la guerre, Max, rescapé des camps, infiltre un réseau juif qui projette de venger les victimes de l’Holocauste en empoisonnant la population allemande via le réseau d’eau potable. Inspiré de faits réels, un thriller historique servi par des reconstitutions soignées et la performance bouleversante d’August Diehl, à voir sur ARTE vendredi 25 août 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Allemagne, 1945. De retour chez lui, Max, un juif rescapé d’Auschwitz, est chassé par son voisin, qui l’a dénoncé et s’est accaparé sa maison.

Cherchant désespérément sa femme et son fils, il croise au cours de son errance une unité de la Brigade juive de l’armée britannique, qui le convoie jusqu’à un camp de transit d’où il pourra rallier la Palestine. Sur place, Max découvre qu’une poignée de soldats, dirigés par Michael, exécutent des nazis en toute discrétion.

Ayant appris, par une survivante, le terrible sort subi par les siens, il renonce à émigrer et rejoint l’entreprise meurtrière. Mais bientôt, Michael lui confie une autre mission : stopper, au nom de l’organisation sioniste Haganah, le réseau "Nakam", dont le désir de faire payer le peuple allemand sans distinction pourrait compromettre la création d’un État juif…

Tiraillements

"Œil pour œil, six millions pour six millions", lui assène sans ciller Anna, membre brisée mais déterminée de la cellule de Nuremberg, que Max est parvenu à infiltrer.

Inspiré de faits réels encore largement méconnus, ce film historique, saupoudré d’une sobre romance, s’appuie sur des reconstitutions de qualité et un casting impeccable dominé par l’acteur allemand August Diehl (vu notamment dans Une vie cachée de Terrence Malick).

Au travers du personnage de Max, perdu dans une Allemagne en ruine et toujours rongée par l’antisémitisme, Le poison de la vengeance dépeint avec sensibilité le dilemme d’hommes et de femmes déchirés entre la haine et l’envie de reconstruire leur vie.