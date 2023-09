Syrie : des femmes en guerre, soirée spéciale sur France 2 mardi 26 septembre 2023

Mardi 26 septembre 2023 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée avec le film de Caroline Fourest "Sœurs d'armes", suivi d'un documentaire.

21:10 Sœurs d'armes

Deux jeunes Françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une brigade internationale partie se battre aux côtés des combattantes kurdes. Leur quête croise celle de Zara, une rescapée yézidie.

Issues de cultures très différentes mais profondément solidaires, ces Sœurs d’armes pansent leurs blessures en découvrant leur force et la peur qu’elles inspirent à leurs adversaires.

Avec : Dilan GWYN, Amira CASAR, Camélia JORDANA, Esther GARREL, Maya SANSA, Nanna BLONDELL, Noush SKAUGEN, Mark RYDER, Korkmaz ARSLAN, Youssef DOUAZOU, Pascal GREGGORY, Roda CANIOGLU.

23:00 Syrie : des femmes dans la guerre (rediffusion)

En mars 2011, un vent de révolte souffle sur la Syrie comme dans bon nombre de pays du monde arabe. Ce Printemps, porté par la rue, apporte l’espoir d’une nouvelle ère et la fin du régime des Assad qui dure depuis plusieurs décennies. Parmi ceux qui aspirent à cette révolution, les femmes sont aux premiers rangs. Elles se prennent à rêver de changement, de liberté et de démocratie. Dix ans plus tard, la Syrie est un pays dévasté, enlisé dans une guerre civile qui a fait 500 000 morts et des millions de réfugiés.

Pour comprendre cette tragédie, Kamal Redouani a choisi de donner la parole aux femmes, grandes perdantes de cette révolution. Alors qu’elles rêvaient d’un monde meilleur, d’une société plus juste et plus libre, elles doivent désormais non plus seulement lutter pour leurs idéaux mais aussi pour leur survie et leurs droits fondamentaux. Écrasées par le régime, emprisonnées, violées, elles sont aussi les premières victimes d'une autre force en présence : l'État Islamique. Quatre femmes racontent leurs histoires à travers une décennie de chaos.