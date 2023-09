"Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" sur France 2 mardi 12 septembre 2023 - Vidéo

Mardi 12 septembre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part", un film réalisé par Arnaud Viard, sorti en 2019.

L'histoire en quelques lignes...

Aurore (Aurore Clément) fête ses 70 ans entourée de ses amis et quatre grands enfants : l'ainé Jean-Pierre (Jean-Paul Rouve) est père de famille et représentant en vins, Juliette (Alice Taglioni) est professeure de français et rêve d'écriture, Margaux (Camille Rowe) est photographe indépendante, et Mathieu (Benjamin Lavernhe) est célibataire malgré lui à 30 ans.

Depuis la mort de leur père, Jean-Pierre assume naturellement le rôle paternel et bienveillant avec sa fratrie.

Un jour, il est contacté par son ancienne amie Héléna (Elsa Zylberstein), actrice de théâtre en vogue, qui lui confie une terrible nouvelle.