Soirée spéciale contre les violences sexuelles faites aux enfants sur France 2 le 1er octobre 2023

Dimanche 1er octobre 2023 à partir de 21:10, France 2 proposera une soirée spéciale contre les violences sexuelles faites aux enfants avec la rediffusion du film "Les Chatouilles" suivi du documentaire "Infrarouge" « Enfance abusée ».

France 2 propose cette soirée spéciale pour rappeler notre indispensable mobilisation collective, aider chacune et chacun à agir, trouver les mots justes contre la pédophilie et l'inceste et donner le plus large écho à cette cause, qui sera prochainement l'objet d'une grande campagne du Gouvernement.

Le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger est joignable gratuitement via le numéro d’urgence 119, tous les jours, à n’importe quelle heure.

21:10 Les Chatouilles

Odette a 8 ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ?

Au travers des séances psy d’Odette, le film retrace sa vie depuis ses 8 ans, moment où un événement tragique vient bouleverser sa vie : un ami de la famille commence à l’agresser sexuellement.

Comment va t’elle s’en sortir sachant qu’elle est déjà dans un contexte familial très toxique induit par sa mère et que la communication avec elle est impossible ?

22:55 Enfance abusée

La pédophilie est un fléau. 3,5 millions de Français ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Huit victimes nous racontent avec pudeur les violences sexuelles qu’elles ont subies.

Au-delà des faits, les témoins décrivent les conséquences désastreuses que ces viols ont eues sur leur vie, mais aussi le long parcours de reconstruction qui les a amenés à la résilience.

Les violences sexuelles ont, au moment des faits, un effet de sidération qui paralyse les victimes. Elles sont généralement incapables de parler et de raconter ce qu’elles ont subi.

Manipulés pour satisfaire les plaisirs des adultes, les enfants sont la plupart du temps sous emprise et se taisent par peur, par culpabilité, parce qu’ils craignent de ne pas être crus. Parfois les victimes mettent en place des défenses psychologiques et oublient les évènements traumatiques qu’elles ont vécus des dizaines d’années auparavant.

Un enfant abusé souffre d’un sentiment de culpabilité, de manque de confiance, de dévalorisation de soi. Les conséquences sur sa vie entière sont parfois terribles. Souffrance psychique, trouble du comportement alimentaire, addiction à l’alcool et aux drogues, dépressions, tentatives de suicide… les violences sexuelles détruisent l’être à petit feu.

Pour arriver à mieux vivre et commencer un travail de reconstruction, il faut parler. Mettre des mots, comprendre ce qui s’est passé, ce qu’on a enfoui et pourquoi. Après la parole, on a parfois recours à la justice…quand il n’est pas trop tard et que le délai de prescription n’est pas dépassé.

Ce qui apparaît inacceptable pour les victimes qui ont le courage de nous parler, c’est de découvrir l’énorme complaisance et le laxisme des institutions face à ces violences. Chaque affaire portée sur la place publique révèle, sans exception, la liste de tous ceux qui savaient et qui ont laissé faire. Le soutien de l’Eglise aux actes pédophiles des prêtres. Les non-dits sur le comportement de certains professeurs de l’éducation nationale ou certains encadrants sportifs. L’entourage, les parents, la famille, les amis qui savent sans parfois se l’avouer et restent inactifs. Les policiers qui assistent impuissants aux crimes de récidivistes qu’aucune victime n’ose dénoncer.

Il y a une omerta incompréhensible qui entoure la pédophilie en France. Un déni coupable.

Plus que le simple récit d’une violence insupportable, ce film est aussi un message d’espoir. Pour certaines victimes la résilience est possible. Il est possible de retrouver la sérénité alors même qu’on a subi de telles violences. On ne peut pas effacer le passé, mais on peut se reconstruire. A condition de regarder la réalité en face et de briser le silence qui tue.