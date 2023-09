"The Revenant" avec Leonardo DiCaprio à revoir sur France 3 lundi 25 septembre 2023 - Vidéo

Lundi 25 septembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "The Revenant", un film coécrit et coproduit par Alejandro González Iñárritu, sorti en 2015, avec Leonardo DiCaprio.

L'histoire en quelques lignes...

Des trappeurs menés par le capitaine et négociant en fourrures Andrew Henry, subissent de lourdes pertes lors d'une attaque menée par les Amérindiens dans une Amérique profondément sauvage.

En effet, tandis que le trappeur Hugh Glass chasse un orignal dans les bois avec plusieurs personnes dont son fils métis Hawk, leur campement établi près d'une rivière est brutalement attaqué par des Arikaras (des Amérindiens du Dakota du Nord) qui massacrent sans pitié et pillent le camp. Trente-trois hommes périssent tandis que Glass, Hawk, Henry, John Fitzgerald, Jim Bridger et quelques autres hommes parviennent à prendre la fuite en bateau.

Les trappeurs survivants décident, sur conseil de Glass, de continuer leur expédition à pied dans les bois, loin de la rivière que les Indiens sillonnent. Des tensions se forment alors au sein du groupe, notamment entre Glass et Fitzgerald, qui semble haïr le fils de Glass en raison de son origine amérindienne.

La tension monte entre Fitzgerald et Bridger, qui se révèle extrêmement fidèle à Glass. Fitzgerald tente d'étouffer Glass pour enfin se débarrasser de lui et regagner l'autre groupe. Mais il est surpris par Hawk qui le frappe et appelle Bridger, qui s'était éloigné vers la rivière. Fitzgerald neutralise Hawk et le tue froidement sous les yeux de son propre père Glass, impuissant et incapable de parler, avant d'éloigner son corps du campement. Au retour de Bridger, Fitzgerald fait mine de ne pas savoir où est Hawk et affirme qu'il pensait qu'il était avec lui au bord de la rivière.

Commence alors pour Glass une lutte pour sa survie et sa vengeance...