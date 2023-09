Place au cinéma : "Arizona Junior" sur France 5 vendredi 29 septembre 2023 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 29 septembre 2023 à 21:00 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "Arizona Junior".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Arizona Junior", réalisé par Joel Coen, sorti en 1987.

L'histoire en quelques lignes...

H. I. McDunnough, un petit malfrat, et Edwina, une policière travaillant dans la prison où il est détenu, tombent amoureux et se marient. Après plusieurs tentatives de procréation, la jeune femme apprend qu'elle est stérile. Edwina tombe en dépression et démissionne de son poste, tandis que son mari n'est guère plus heureux dans son travail que dans son foyer.

Ayant appris par un flash info qu'un riche industriel, Nathan Arizona, et sa femme viennent d'avoir des quintuplés, les McDunnough décident de kidnapper un de ces bébés pour l'élever comme leur propre fils.

Avec : Nicolas Cage, Holly Hunter, William Forsythe, John Goodman et Frances McDormand.