Inédit : le film "Boutchou" diffusé sur M6 vendredi 29 septembre 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "Boutchou" réalisé par Adrien Piquet-Gauthier, sorti en 20201, sera diffusé en première exclusivité sur M6 vendredi 29 septembre 2023.

L'histoire en quelques lignes...

Paul et Virginie, un jeune couple, viennent d'avoir un petit garçon. Cette naissance fait également le bonheur et la fierté des grands-parents.

Les jeunes parents sont très pris : Paul travaille comme dessinateur de bande dessinée et Virginie passe ses examens pour être enseignante. De plus, ils peinent à trouver une nourrice et n'ont pas eu de place en crèche. Ce sont donc les grands-parents qui garderont le « boutchou » ; une rivalité et une compétition vont donc très vite s'installer entre eux.

Odile et Raoul, les parents de Virginie, souhaitent que Paul et Virginie s'installent près de chez eux, au Pays basque. Même divorcés, Paula et Roberto — les parents de Paul — font tout pour qu'ils restent à Paris, près d'eux. De plus, chaque grand-parent a des méthodes particulières, qui déplaisent fortement à Paul et Virginie.

Avec : Carole BOUQUET (Paula), Gérard DARMON (Roberto), Clémentine CÉLARIÉ (Odile), Pascal N'ZONZI (Raoul), Lannick GAUTRY (Paul), Stéfi CELMA (Virginie), ARMELLE (Marie-Jo) et Nicole CALFAN (La directrice d'école).