"On est fait pour s'entendre" avec Sandrine Kiberlain & Pascal Elbé sur France 2 mardi 3 octobre 2023 - Vidéo

Inédit en clair à la télévision, le film "On est fait pour s'entendre" réalisé par Pascal Elbé, sorti en 2021, sera diffusé en première exclusivité sur France 2 mardi 3 octobre 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Tous ses proches reprochent à Antoine (Pascal Elbé) de ne pas écouter, de ne pas se concentrer ou de ne pas faire des efforts. Le problème, malgré son jeune âge, est qu'il perd beaucoup d'audition. Il est malentendant.

Dans son immeuble, Claire (Sandrine Kiberlain) et sa fille, Violette (Manon Lemoine), s'installent chez sa sœur, Léna (Valérie Donzelli), pour quelques jours, espérant calme et tranquillité… sauf qu'Antoine écoute de la musique à fond et n'éteint pas son réveil qui sonne continuellement.