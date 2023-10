"La proposition" avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds sur M6 vendredi 13 octobre 2023 - Vidéo

Vendredi 13 octobre 2023 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir "La proposition", une comédie romantique américaine réalisée par Anne Fletcher, sortie en 2009, avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds.

L'histoire en quelques lignes...

Margaret Tate est rédactrice en chef adjointe pour une maison d'édition. Considérée comme un véritable tyran, elle est crainte par ses employés et n'hésite pas à abuser de son pouvoir.

À sa grande surprise, elle apprend que son visa n'a pas été accepté et qu'elle va être expulsée au Canada, son pays d'origine. Comme elle ne peut travailler pendant un an pour aucune entreprise américaine, elle se retrouvera bientôt au chômage. Dépitée, elle contraint son assistant Andrew Paxton de l'épouser afin d'acquérir le droit de rester. Il accepte à contrecœur, en contrepartie d'un futur poste de rédacteur au sein de la société et d'une publication de son roman, deux éléments que sa patronne a toujours refusés jusqu'à présent.

Suspectés par les services de l’immigration, les deux collaborateurs sont forcés de passer un week-end ensemble en Alaska, chez les parents d’Andrew, pour rendre crédible leur supercherie. Ils devront gérer l'annonce de leurs fiançailles, les rapports avec la famille d'Andrew, et apprendre à se connaître.

Tomberont-ils amoureux ?