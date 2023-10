Le film "Il a déjà tes yeux" à revoir sur France 2 samedi 14 octobre 2023 - Vidéo

Samedi 14 octobre 2023 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Il a déjà tes yeux", un film réalisé par Lucien Jean-Baptiste, sorti en 2016.

L'histoire en quelques lignes...

Paul et Sali Aloka, sont noirs (lui martiniquais, elle d'origine sénégalaise) désirent adopter un enfant. Ils se voient proposer par l'aide sociale à l'enfance (ASE) d'adopter un enfant blanc, Benjamin, âgé de 4 mois.

Claire Mallet, l'assistante sociale, est très réticente devant une adoption « dans ce sens inhabituel ». Charles Vidal, directeur local de l'ASE, pense au contraire que tout devrait bien se passer. Les nouveaux parents se trouvent confrontés à la suspicion et aux fréquents contrôles de l'assistante sociale, comme aux a priori des uns et des autres (Sali est régulièrement prise pour la nounou). De plus, les parents de Sali, très attachés à la tradition, refusent de reconnaître cet enfant blanc comme leur petit-fils.

Mamita, la mère de Sali, finit par craquer et se laisser convaincre. Mais alors qu'elle garde Benjamin, elle le confie momentanément à une amie garde d'enfants qui fait un scandale lorsqu'elle est contrôlée par la police dans la rue. Benjamin est alors retiré à la famille et replacé à la pouponnière de l'ASE. Séparé d'eux, il ne s'alimente plus et doit être hospitalisé.

Avertis, Paul, Sali, Mamita et leurs amis vont à l'hôpital, très angoissés. Interdits de voir l'enfant, ils forcent la porte de la nurserie et se réfugient dans une chambre pour le nourrir. Après des menaces du personnel et l'arrivée de la police, tout le monde se rend compte qu'il s'agit d'un malentendu, et Claire doit admettre que Benjamin a trouvé la famille d'adoption dont il avait besoin. Il peut y grandir, désormais accepté de tous.

Avec : Lucien Jean-Baptiste, Aïssa Maïgan Vincent Elbaz, Zabou Breitman et Michel Jonasz.