Le film "Men in Black : International" diffusé sur France 2 dimanche 29 octobre 2023 - Vidéo

Dimanche 29 octobre 2023 à 21:10, France 2 diffusera "Men in Black : International", un film américano-chinois réalisé par F. Gary Gray, sorti en 2019.

L'histoire en quelques lignes...

En 2016 à Paris, les agents H et Grand T, des MIB de Londres, contrent l'attaque d'une race extra-terrestre nommée « La Ruche », au sommet de la tour Eiffel.

Flashback, 20 ans plus tôt, à Brooklyn, une fillette prénommée Molly rencontre un jeune extraterrestre dans sa chambre et voit ses parents se faire « neurolyser » par des « Men In Black » devant sa maison.

En 2019, après des années de recherche et de surveillance, Molly localise le quartier général des MIB. Repérée dès son entrée, elle se retrouve en isolement. Alors qu'on s'apprête à lui effacer la mémoire, elle réussit à convaincre l'agent O de lui donner sa chance.

En tant qu'agent stagiaire M, Molly est envoyée dans l'agence londonienne où elle collabore avec l'agent H. Alors qu'une enquête sur un meurtre mystérieux lié à la Ruche les conduit à Marrakech et en Italie, ils découvrent l'existence de la menace la plus importante que les MIB aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de leur organisation.

Avec : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Kumail Nanjiani et Rebecca Ferguson.