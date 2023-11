Place au cinéma : "Mars Attacks !" de Tim Burton vendredi 3 novembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Dominique Besnehard vous donne rendez-vous sur France 5 vendredi 3 novembre 2023 à 21:05 pour une nouvelle séance dans "Place au cinéma" qui propose cette semaine "Mars Attacks !".

Dominique Besnehard invite les téléspectateurs à partager sa passion pour le cinéma en dévoilant souvenirs et anecdotes liés aux films du patrimoine cinématographique.

Cette semaine, Dominique Besnehard vous propose de voir ou de revoir le film "Mars Attacks !", réalisé par Tim Burton, sorti en 1996.

L'histoire en quelques lignes...

On signale l'arrivée massive sur Terre de Martiens à bord d'innombrables soucoupes volantes. Dans une langue inconnue et d'une voix nasillarde, ils diffusent la nouvelle sur toutes les télévisions du globe. Le président des États-Unis, James Dale, fait alors une annonce en direct afin d'entrer en contact avec eux. Un scientifique invente une machine qui permet de traduire leur langue. Ils annoncent qu'ils vont atterrir dans le désert du Nevada, avec un message de paix. C'est la joie aux États-Unis. Un important dispositif est mis en place pour leur arrivée. La foule est invitée à se rassembler sur le site pour assister à ce premier contact extra-terrestre historique.

En réalité, les petits hommes verts se moquent de cet accueil et de la naïveté américaine. Par pur plaisir, ils viennent prendre possession de la Terre en atomisant la population, les militaires et le Congrès, grâce à leur pistolet-désintégrateur, redoutable arme de poing. Bientôt ce n'est pas qu'aux États-Unis qu'ils prennent pied, mais partout à travers le monde. Poursuivant leur œuvre de mort, ils finissent par tuer les présidents américain et français. Par ailleurs ils se révèlent d'impitoyables observateurs de notre mode de vie intime dont ils se gaussent avec une ironie féroce.

Malheureusement pour eux, alors que la victoire leur est acquise sur toute la planète, un jeune Américain et sa grand-mère leur découvrent une faiblesse qui va avoir raison d'eux : ils sont allergiques au yodel. Il ne reste plus qu'à diffuser partout cette musique qui les anéantit instantanément.

Avec : Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVit,o Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox.