"All is Lost" avec Robert Redford à revoir sur ARTE mercredi 8 novembre 2023 - Vidéo

Par le réalisateur de Margin Call, l’épreuve de survie d’un navigateur en détresse au milieu de l’océan Indien, incarnée par un Robert Redford impressionnant de ténacité muette. À voir ou à revoir sur ARTE mercredi 8 novembre 2023 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

"J’ai lutté jusqu’à la fin. J’ignore si cela change quoi que ce soit, mais sachez que je l’ai fait. […] Vous allez me manquer. Je suis désolé." Huit jours avant de rédiger sa lettre d’adieux, ce navigateur solitaire était percuté par un conteneur à la dérive. Malgré ses efforts pour réparer la coque, fendue par le choc, l’homme a vu son voilier englouti par une tempête.

Réfugié sur un canot pneumatique avec quelques vivres, un sextant et des cartes maritimes, il a alors dû affronter le soleil brûlant, l’épuisement de ses réserves et les assauts du désespoir…

La mort en face

Un unique acteur et des dialogues réduits à quelques mots… Véritable tour de force cinématographique, le deuxième long métrage de J. C. Chandor (A Most Violent Year) nous immerge en pleine mer au côté du valeureux Robert Redford. Le comédien, 77 ans au moment du tournage, livre une performance époustouflante en naufragé bravant la mort avec autant d’abnégation que d’ingéniosité. Le réalisme des gestes entrepris – pour désencastrer le conteneur, écoper ou dessaler l’eau, pêcher sans matériel… – comme celui des effets spéciaux qui déchaînent les flots insuffle une intensité suffocante à son combat contre les éléments.

Une odyssée admirablement mise en scène et interprétée, qui se referme sur un inattendu éclat d’espoir.