Inédit : "Un homme en colère" avec Jason Statham dans Ciné Dimanche ce 12 novembre 2023 sur TF1

Ce 12 novembre 2023 à 21:10, TF1 diffusera dans Ciné Dimanche "Un homme en colère", un film inédit en clair à la télévision avec Jason Statham.

L'histoire en quelques lignes...

Patrick Hill commence à travailler chez Fortico Security, une entreprise de camions blindés. Après avoir été félicité par le supérieur Terry pour ses références, il est présenté à "Bullet", qui le surnomme « H » et supervise sa formation. H prend un départ difficile avec ses collègues, en particulier "Boy Sweat Dave", à cause de sa nature mystérieuse.

Trois mois plus tard, "Bullet" est pris en otage lors d'un largage et les ravisseurs réclament les 2 millions de dollars dans leur camion. Lorsque "H" et Dave rencontrent les ravisseurs, H les élimine facilement avec un savoir-faire expert. Au cours d'une attaque ultérieure contre le camion de H, il sort lorsque le camion est inondé de gaz lacrymogène, en le voyant, les voleurs se retirent, ce qui renforce la réputation de H.

Avec : Jason Statham (H), Holt McCallany (Bullet), Josh Hartnett (Boy Sweat Dave), Rocci Boy Williams (Hollow Bob), Andy Garcia (L'agent King).