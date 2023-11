Le film "Venom : let there be carnage" diffusé sur TF1 ce 19 novembre 2023 dans Ciné Dimanche - Vidéo

À voir dans Ciné Dimanche ce 19 novembre 2023 à 21:10 sur TF1, "Venom : let there be carnage", un film inédit en clair à la télévision de super-héros réalisé par Andy Serkis, sorti en 2021.

L'histoire en quelques lignes...

En 1996, le jeune Cletus Kasady regarde impuissant son amour, Frances Barrison, être transférée du St. Estes Home for Unwanted Children au Ravencroft Institut. En chemin, elle utilise ses pouvoirs de cri sonique pour s'échapper et attaque le jeune policier Patrick Mulligan. Il tire une balle dans l'œil droit de Barrison, qui tombe du camion, et souffre d'une blessure à l'oreille à cause du cri. À l'insu de Mulligan, qui croit l'avoir tuée, Barrison est emmenée dans l'établissement, qui est adapté contre ses pouvoirs.

De nos jours, Mulligan, maintenant détective, contacte Eddie Brock pour parler à Kasady, un tueur en série qui refuse de parler à quiconque sauf à Eddie. Après la visite, Eddie, grâce à l'aide du symbiote Venom qui habite son corps, est en mesure de découvrir où Kasady a caché les corps des victimes; ce qui donne un grand coup de fouet à sa carrière, provoquant la colère de Mulligan qui a vu le journaliste réussir là où la police a échoué.

Kasady, qui est condamné à mort par injection létale, invite Eddie à assister à son exécution. Cependant, à la suite d'une provocation, Venom attaque Kasady. Ce dernier mord la main d'Eddie, ingérant une petite partie du symbiote. Plus tard, Eddie est contacté par son ex-fiancée Anne Weying, qui lui dit qu'elle est maintenant fiancée au Dr Dan Lewis.

L'exécution de Kasady échoue : l'injection de l'un des produits provoque l'émergence d'un symbiote rouge. Se présentant comme Carnage, il se lance dans une course violente à travers la prison, libérant les détenus, tuant les gardes et le Directeur. Kasady et Carnage concluent alors un accord : Carnage aidera Kasady à libérer Barrison de Ravencroft, et Kasady l'aidera à éliminer Venom. Pendant ce temps, Venom, voulant avoir plus de liberté pour manger les gens, se dispute avec Eddie et se détache de son corps ; ils prennent des chemins différents.

Avec : Tom Hardy (Venom), Woody Harrelson (Carnage), Michelle Williams (Anne Weying), Naomie Harris (Frances Barrison).